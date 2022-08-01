 

Фрезеровщику из Твери понадобилось меньше двух дней, чтобы переквалифицироваться из востоковеда в балканиста

01.08.2022, 17:33, Разное
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Фрезеровщик из Твери Михаил Подольский, который ещё 29 июля был востоковедом и экспертом по гражданской войне в Китае, уже 31 июля заявил, что всю жизнь изучал балканистику.

Взаимоотношения народов, населяющих Балканский полуостров – это его основная сфера научных интересов.

Известно об этом стало вечером 31 июля, когда он переименовал свой популярный Telegram-канал «Тайвань Война Новости» в «Косово Война Новости». С того момента уже вышло 63 поста, в основном объясняющих, почему победа Сербии и полная денацификация непризнанной Республики Косово – вопрос ближайших нескольких недель.

Сам канал был основан летом 2020 года под названием «Сними Намордник Включи Мозги!», тогда он специализировался на вирусологической экспертизе. Весной 2021 года его переименовали в «НЕ КОЛИ Sputnik V Ad – ПРАВА ЧЕЛОВЕКА». С февраля 2022 года автор стал дипломированным политологом и военным экспертом, а летом переквалифицировался в специалиста по Китаю.

Международная ассоциация регионоведов уже предпринимает попытки связаться с автором ленты, как с наиболее многопрофильным специалистом в своей сфере. Ему вручат награды и пригласят участвовать в научных конференциях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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