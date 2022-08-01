Fox News – леваки у власти «ненавидят» полицейских, рассказал бывший правоохранитель из США

На фоне приближающихся выборов в конгресс США американские демократы, которые долго выступали за сокращение полицейских бюджетов, в своих выступлениях стали вдруг поддерживать полицию — но это лукавство, заявил в эфире Fox News экс-полисмен Брэндон Тейтум. По словам Тейтума, честных полицейских демократы на самом деле ненавидят, а подлизаться к полиции они сейчас пытаются лишь затем, чтобы укрепить рейтинги, потрёпанные ростом преступности.

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Знаете, демократы с правоохранительными органами поддерживают несколько фальшивые отношения в стиле «то люблю, то ненавижу»: надо использовать копов, чтобы начать расследование в отношении Трампа — тут никаких проблем, но при этом если надо прикрыть коррумпированных демократов, то тут тоже всё на мази. Ну а когда возникает вопрос о том, чтобы сократить бюджеты полиции, а следом — о том, чтобы, наоборот, вернуть им деньги, то они вообще просто облизывают пальчик и смотрят, куда дуют политические ветра.

НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей США (эфир от 8 июня 2020 года): Есть кое-какие задачи, которые мы возлагаем на полицию: проблемы с душевнобольными, поддержание порядка в школах и так далее — и, быть может, можно было бы всё-таки как-то бюджеты на такие вещи немного перераспределить.

ВЕДУЩИЙ (эфир от 13 февраля 2022 года): Член палаты представителей от Миссури Кори Буш говорит, что бюджеты полиции надо сокращать. Как, на Ваш взгляд, демократам надо решать проблему роста преступности?

НЭНСИ ПЕЛОСИ: Демократическая партия такой линии не придерживается.

ЛОРИ ЛАЙТФУТ, мэр Чикаго, член Демократической партии (эфир от июня 2020-го): На полицию в плане обеспечения общественного порядка полагаться нельзя.

ЛОРИ ЛАЙТФУТ (эфир от 11 августа 2021-го): Да, я ожидаю, что бюджет полицейского управления будет увеличен.

А прокомментирует нам всё это бывший сотрудник полиции Брэндон Тейтум. Брэндон, у них экскрементов в голове столько, что они уже подгузники напоминать начинают. Как только у демократов начинают падать рейтинги, они в своих речах внезапно находят место под то, чтобы «поддержать полицию». Как думаете, на эту чушь ещё хоть кто-нибудь теперь ведётся?

БРЭНДОН ТЕЙТУМ, бывший сотрудник полиции: Да на это ни один здравомыслящий человек не поведётся! Они же полицейских не переносят — это ясно как божий день.



Точнее, скажу так: они не переносят некоторых полицейских. Когда речь о полицейском, который работает в Капитолии, а задача — достать Трампа, то они его будут обожать: будут показывать его людям, говорить, какой он герой, и в придачу медаль Почёта вручат. А вот когда полицейский работает на реальных улицах, каждый день спасает жизни, делает свою работу, делает всё, что в его силах, чтобы в его районе лучше жилось, они его ненавидят и хотят у него бюджет отобрать.



А происходит в итоге вот что: когда уровень преступности начинает расти и граждане говорят: «Никогда в жизни больше не проголосую за демократа — их города же вразнос идут!», они тон меняют — но реально их взгляды остаются теми же.

Брэндон, мы же с Вами всё сами видели, работали в полиции. Ребята и девчата там работают прошаренные, суровая школа жизни их много чему учит там, на улицах. Демократы, видать, думают, что мы тупые. У нас же куча видео- и аудиозаписей, где они говорят, что хотят лишить полицию бюджетов, — а они теперь ради рейтингов пытаются к нам пристроиться поближе. Что-то не думаю, что в сообществе правоохранителей на это ведутся.

БРЭНДОН ТЕЙТУМ: Люди, которые каждый день надевают форму и жетон, ни на секунду всем этим словам не верят. Мы же ведь не только слушаем, что они говорят, но и смотрим, что они делают. Посмотрите, как они обращаются с сотрудниками. Если белый полицейский вступает в стычку с подозреваемым, который — так уж вышло — оказывается чёрным, то он может лишиться работы и даже попасть в тюрьму просто потому, что вот такая у нас политкорректность. Так что дело не в том, что они говорят, но и в том, что делают, а мы это видим. И я бы сказал, что у меня, у Вас, да и у зрителей хватает умственных способностей, чтобы понять, что перед нами такое. Но в нашей стране, к сожалению, хватает людей, которые к демократам прислушаются и забудут все прочие их заявления, — а когда придёт пора выборов, они клюнут на их легенду и за них проголосуют.

Да, и именно поэтому такие ребята, как я и Вы, — консерваторы и этим гордятся: мы последовательны. Мы — всегда за порядок и за хороших полицейских, за уважение к гражданским свободам. Это наша последовательная позиция.





Брэндон, благодарю за службу и спасибо, что зашли к нам на передачу.

БРЭНДОН ТЕЙТУМ: Спасибо, что пригласили!

Дата выхода в эфир 31 июля 2022 года.