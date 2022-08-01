 

Володин обвинил США в эскалации на границе Сербии и Косово

01.08.2022, 16:52, Разное
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“Сначала США поддерживают националистические настроения, подкармливают их, а затем подталкивают к военным конфликтам”, – объяснил спикер.

Володин обратил внимание на молчание ООН и ОБСЕ, которые должны защищать безопасность в Европе и мире. Политик призвал международные организации осудить действия США.

“Они должны осудить действия США, когда бомбили Югославию, молчали восемь лет, когда обстреливали ЛНР и ДНР. И сейчас закрывают глаза на преступления националистов, дорвавшихся до власти”, – приводит слова спикера пресс-служба ГД.

Ситуация на границе Сербии и Косово обострилась в воскресенье, 31 июля. Косовоалбанские власти решили обязать въезжающих в республику сербов получать временный документ о пересечении границы и заявили о непризнании сербских документов.



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