 

Москвичи оценили результаты программы “Проектируем район”

01.08.2022, 16:52, Разное
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На сайте проекта “Активный гражданин” состоялось очередное голосование. Участники оценивали созданные по предложениям москвичей общественные пространства. Своей точкой зрения поделились более 174 тысяч человек.

Эти площадки появились в рамках пилотной программы “Проектируем район”. Для ее реализации была впервые применена практика соучаствующего проектирования, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Особенно понравилась интернет-пользователям площадка “Точка сборки” в Бибиреве. Она набрала наибольшее количество положительных отзывов. 55% оценили на “пятерку”, 37% – на “четверку”.

Эта территория создана максимально функциональной, просьбы жителей были учтены. Для любителей активного отдыха обновили спортплощадку и сделали зоны воркаута. Для детей и подростков появились новые игровые пространства, а для малышей – лазательные комплексы, качели и песочница.

Много положительных отзывов получила и площадка “Дача рядом с домом” на Норильской улице в Лосиноостровском районе. 51% признал, что получилось отлично, а 40% поставили твердую “четверку”. Результат работ на общественном пространстве “Встречи у холма” в Кузьминках тоже оценили по достоинству (51% – “5”, 40% – “4”).

Пространство “Архипелаг” оценили на пять баллов 54% участников проекта “Активный гражданин”, на четыре балла – 38%.

Примечательно, что негативный отзыв в каждом случае оставили примерно 8% голосующих. Около 1% отметили: “Получилось неплохо, но можно было и лучше”.

Напомним, проект “Активный гражданин” был запущен восемь лет назад. За это время его участниками стали свыше шести миллионов человек. Они принимают решения о благоустройстве улиц, дворов, парков, определяют, как должны работать городские объекты, и выбирают мероприятия для фестивалей и праздников.



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