Росавиация перечислила 54 млрд рублей на авиакомпании и аэропорты

По данным агентства, на 1 августа Федеральное агентство воздушного транспорта перечислило российским аэропортам и авиакомпаниям субсидии на 54 миллиарда рублей.

В настоящее время Росавиация, действующая по поручению руководства страны, реализует четыре программы господдержки. Их бюджет составляет более 125,5 млн рублей. Согласно отчету, по состоянию на 1 августа 2022 года Федеральным агентством воздушного транспорта авиакомпаниям перечислены субсидии на сумму 54 миллиарда рублей.

В апреле-октябре 2022 года субсидии на пассажирские перевозки по внутренним маршрутам были предоставлены на сумму 35,8 млрд рублей. 32 авиакомпании получили выплаты за период апрель-июнь в полном объеме. Двадцать авиакомпаний получили в июле 16,9 млрд. рублей за полный возврат билетов на рейсы, которые были отменены в принудительном порядке. Общая сумма, выделенная на возврат билетов, составила 19,5 млрд. рублей. Еще 2,6 миллиарда рублей были объявлены.