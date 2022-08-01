 

В Минпросвещения заявили о возможном обучении детей из Донбасса на украинском языке

01.08.2022, 16:15, Новости дня
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Специалисты разрабатывают образовательную программу, по которой обучение детей Донецкой и Луганской народных республик можно будет вести на украинском языке, но по российской программе, сообщил заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов на площадке Atomskills-2022 в Екатеринбурге.

«Многие дети, проживающие сегодня на дальних освобожденных территориях, на русском языке не говорят. Сегодня наши коллеги, кто за это отвечает, готовят соответствующие программы образовательные, по которым будет предусмотрена возможность преподавания на украинском языке, но по российским стандартам, по нашей программе, с углубленным изучением русского языка, либо адаптивные переходные курсы», – цитирует РИА «Новости» Грибова.

Замминистра подчеркнул, что запрос со стороны жителей освобожденных территорий на российское образование большой.

Ранее в Минпросвещения рассказывали, что рассматривают вопрос о методической поддержке образовательных систем ДНР и ЛНР при введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что программы по изучению украинского языка как родного будут доступны школам Донецкой и Луганской народных республик.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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