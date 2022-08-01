 

Болеют или уходят — Independent бьёт тревогу о нехватке медиков в Великобритании

01.08.2022, 15:40, Разное
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В Великобритании ощущались сложности с сотрудниками сферы здравоохранения ещё до пандемии, но теперь ситуация обострилась. Медперсонал болеет, причём часто коронавирусом, испытывает ментальные сложности, а также уходит из профессии, пишет The Independent. Всё это ложится бременем на налогоплательщиков.


AP

В британской системе здравоохранения ощущают большую нехватку персонала: в некоторых подразделениях до 50%, пишет The Independent. В основном причиной тому становится COVID-19. Это ставит под угрозу функционирование всей системы здравоохранения Великобритании.  

В своём отчёте британские парламентарии предупредили, что страна столкнулась с большой нехваткой сотрудников в сфере здравоохранения и социальной защиты. Причём касается это как скорой, так и плановой помощи. Так, судя по статистике, с января по июнь из-за коронавируса сотрудниками было пропущено 2 745 109 рабочих дней, что стоило налогоплательщикам £423 млн. За тот же период 2021 года их было почти в два раза меньше, и сумма выплат для бюджета тогда составила £237 млн.

Чиновники опасаются, что ситуация в ближайшие месяцы станет ещё хуже, тогда как своего лечения ожидают 6,6 миллионов пациентов. Ситуация была напряжённой и до пандемии, когда отделения скорой и первой помощи работали на пределе сил, а сейчас она обострилась ещё сильнее. Так, по данным минздрава, в среднем больше 25 тыс. сотрудников в день болели конронавирусом, и COVID-19 составлял 38,3% всех случаев отсутствия сотрудника на работе.

Сложность в том, что такие потери происходят во всех сферах: от скорой помощи до районных медсестёр. Поэтому нет возможности перебрасывать людей из одного места в другое, заполняя тем самым пробелы.  

Помимо коронавируса, сотрудники пропускали работу в связи с проблемами психического характера — это 1,2 миллионов рабочих дней, которые обошлись налогоплательщикам в £192 млн. За весь 2021 год данные были сравнительно схожи: 2,8 миллионов рабочих дней пропущено из-за ментального нездоровья.

Сотрудники уходят из здравоохранения из-за выгорания и желания построить другую карьеру, что ещё сильнее обостряет кризис. Статистика показала, что в феврале в Англии как минимум по 400 человек в неделю увольнялись из этой сферы, чтобы наладить баланс между жизнью и карьерой, — это рекордные цифры.

«Переработки, выгорание и усталость от пандемии вносят свой вклад в нынешний кризис с сотрудниками: сотрудники или уходят, или плохо себя чувствуют», — приводит The Independent слова экспертов.



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