Косово отложило запрет на сербские документы под давлением западных дипломатов

На фоне обострения ситуации на границе Косова и Сербии власти самопровозглашённой республики отложили запрет на въезд автомобилей с сербскими номерами и документами на один месяц, пишет Das Erste. В заявлении Приштины отмечается, что решение было принято после встреч с американскими и европейскими дипломатами. В воскресенье в преддверии вступления в силу противоречивого указа на севере Косова, населённом преимущественно сербами, были возведены баррикады.



AP

На фоне обострения ситуации на границе Косова и Сербии Приштина пообещала на время отложить запрет на въезд автомобилей с сербскими автомобильными номерами и документами. В ночь на понедельник премьер-министр самопровозглашённой республики Альбин Курти сообщил в Twitter об отсрочке применения противоречивого указа на один месяц. Условием исполнения обязательства является устранение всех баррикад и восстановление свободы передвижения на севере Косова, пишет Das Erste.

В заявлении Курти отмечается, что правительство непризнанного Косова осуждает «блокаду трасс на севере Косова» и стрельбу вооружённых людей по полиции. В «агрессивных действиях» в течение дня и вечера Приштина обвиняет Белград. В воскресенье на севере Косова, населённом преимущественно сербами, были возведены баррикады. Полиция Приштины сообщила о выстрелах в сторону косовских полицейских, однако никто не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как косовские власти заявили об отказе от признания сербских документов, удостоверяющих личность, на пограничных переходах с полуночи понедельника. Это значит, что владельцам сербских паспортов пришлось бы получать на границе временный документ. По версии Приштины, эта мера основана на принципе взаимности. Гражданам самопровозглашённой республики уже давно приходится оформлять временный документ при пересечении границы с Сербией, поскольку сербские власти не признают косовские документы. Кроме того, предполагалось, что новые правила будут распространяться и на сербские автомобильные номера.

Курти и президент Вьоса Османи провели встречи с американскими и европейскими международными представителями, говорится в заявлении правительства самопровозглашённой республики. Приштина взяла на себя обязательство отложить реализацию запланированных мер до 1 сентября.

В воскресенье вечером миссия НАТО KFOR («Силы для Косова») заявила, что внимательно следит за ситуацией на севере Косова и в соответствии с мандатом СБ ООН «готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой». В заявлении отмечается, что миссия под руководством НАТО полностью сосредоточена на обеспечении безопасных условий и свободы передвижения для всего населения Косова.

В воскресенье сербы заблокировали подъездные пути к двум пограничным переходам с Сербией. В 2008 году Косово провозгласило себя независимым государством. Согласно сербской Конституции, Косово, в настоящее время населённое почти исключительно албанским населением, является частью Сербии, пишет Das Erste.