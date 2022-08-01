 

«Для Вучича с его болезнью это последний шанс» – сербский профессор Соловейчич объяснил обострение в Косово

01.08.2022, 15:33, Разное
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Профессор Крагуеватского университета Никола Соловейчич объяснил, почему в Косово начинается очередное обострение – по его словам, президент Александар Вучич серьёзно болен и хочет успеть оставить след в истории страны.

Врачи диагностировали ему редкое аутоимунное заболевание gluteus sectionem, при котором возникает риск перфорирования тканей и сепарации.

В эфире своего YouTube-канала Соловейчич сказал, что его источник в сербских разведслужбах подтвердил самые страшные догадки: профессиональное лечение за 2,5 года никак не помогло и Вучич даже в отчаянии прибег к услугам эзотериков, колдунов и вештиц (так называют на Балканах ведьм). Те в один голос заявили ему, что единственный шанс излечиться или по крайней мере попасть в рай – это оставить важный след в истории Сербии, стать собирателем её земель, утраченных в 1990-х и 2000-х.

– Конечно, он теперь делает всё, чтобы как-то сдвинуть ситуацию с места, с его болезнью это последний шанс. И не могу сказать, что Запад ему не подыгрывает – все видят в этой ситуации шанс окончательно достичь своих целей. У Вучича позиция куда более слабая, но он полагается на Китай и Россию, а также обещает им какие-то баснословные уступки… Добавляет сил ему и позиция его, скажем так, контактёров в потустороннем мире. В итоге ситуация накалена до предела, – анализирует профессор.

Несмотря на скептическое отношение к Соловейчичу в политических кругах, его нередко зовут выступать на оппозиционные передачи с прогнозами. Зачастую его предсказания вызывают широкий резонанс, когда они либо сбываются в точности, либо не сбываются совсем.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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