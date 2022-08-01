Предприниматели Москвы предложили провести акцию “Миллион призов” среди участников ДЭГ

С инициативой провести акцию “Миллион призов” выступило бизнес-сообщество столицы. Президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов уточнил, что акция пройдет в седьмой раз.

“Мы предоставляем возможность людям, которые примут участие в онлайн-голосовании в сентябре, получить сертификаты и принять участие в розыгрыше. Мы уверены, что новая акция даст положительный эффект для бизнеса и для москвичей”, – цитирует Платонова Агентство городских новостей “Москва”.

В число инициаторов программы входят московские рестораторы. Основатель сети заведений Мясо & Рыба, президент Союза управляющих ресторанами России Сергей Миронов назвал основным плюсом “Миллиона призов” информационную составляющую.

“Каждый раз в акции участвует несколько миллионов москвичей, выигравшие или нет, они заходят на сайт, смотрят список ресторанов, их презентации – это тот контакт бизнеса и потребителя, который интереснее, чем непосредственно приход людей по одному купону”, – считает предприниматель.

По его словам, в итоге количество посетителей ресторанов в десятки раз больше, чем тех, кто выиграл в акции и пришел в заведения с купоном.

На положительный эффект от “Миллиона призов” указал и основатель Zenden Group Андрей Павлов. Москва выделяет на проведение акции значительные средства, которые дойдут до магазинов и принесут бизнесу дополнительную прибыль, рассказал он.

“По опыту прошлых лет нашим торговым удалось привлечь больше покупателей. Акция “Миллионов призов” – это хороший способ поддержать людей и бизнес реальными деньгами”, – поделился предприниматель.

С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.

В 2021 году среди участников дистанционного электронного голосования разыграли 250 тысяч призов. Самые удачливые москвичи стали обладателями квартир и автомобилей. Другие получили сертификаты на покупки номиналом от десяти до ста тысяч рублей.