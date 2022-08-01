В Москве начали принимать заявки на детский творческий конкурс “Про мой район”

В Москве более 140 районов, и каждый из них по-своему уникален. Чем именно – могут узнать самые юные жители столицы, ведь специально для них впервые проведут городской творческий конкурс “Про мой район”. В нем смогут принять участие дети от восьми до 15 лет.

Прием заявок осуществляется с 1 августа по 16 октября 2022 года. Для участия в конкурсе необходимо выполнить творческое задание, выбрав одну из пяти номинаций: “Комикс”, “Фото и рассказ”, “Маршрут”. “Видеоролик”, “Кроссворд”.

Выбрав номинацию “Комикс”, участнику нужно сделать красивый снимок какой-нибудь достопримечательности своего района и написать о ней. Фото без эссе и наоборот не принимаются. В номинации “Маршрут” можно составить экскурсию по району, пройти этот путь самостоятельно или с близкими, описать и выслать его организаторам.

Если участник хочет снять видео, посвященное его району, и таким образом рассказать про известные места, то его работа попадет в категорию “Видеоролик”. Файл присылать в формате MOV или MPEG-4. В номинации “Кроссворд” все предельно ясно. Нужно составить кроссворд не менее чем из семи слов, которые будут объединены районной тематикой (названия улиц, факты из истории, достопримечательности, известные личности). Важно прописать вопросы.

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В каждой номинации выберут победителя и призеров. Экспертное жюри будет оценивать участников по 10-балльной системе. Победителям, очевидно, статут те, кто наберет наибольшее количество баллов. Лучших назовут 15 ноября, а наградят их 1 декабря 2022 года.

Победителям и призерам вручат дипломы и ценные призы: например, планшеты, подарочные сертификаты, футболки, пауэрбанки, сумки-шопперы, канцелярские наборы с логотипом и символикой конкурса, билеты на городские мероприятия.

Для тех, кто желает подготовиться к конкурсу, его партнеры проведут бесплатные образовательные мероприятия. Так, наставники интерактивной студии “Фанерон. Город мечты” организуют интенсивы, на которых научат детей рисовать комиксы. Экскурсоводы проекта “Гуляем по Москве” готовятся провести в августе несколько десятков экскурсий по удаленным от центра столицы районам.