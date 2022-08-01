 

В Москве начали принимать заявки на детский творческий конкурс “Про мой район”

01.08.2022, 15:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве более 140 районов, и каждый из них по-своему уникален. Чем именно – могут узнать самые юные жители столицы, ведь специально для них впервые проведут городской творческий конкурс “Про мой район”. В нем смогут принять участие дети от восьми до 15 лет.

Прием заявок осуществляется с 1 августа по 16 октября 2022 года. Для участия в конкурсе необходимо выполнить творческое задание, выбрав одну из пяти номинаций: “Комикс”, “Фото и рассказ”, “Маршрут”. “Видеоролик”, “Кроссворд”.

Выбрав номинацию “Комикс”, участнику нужно сделать красивый снимок какой-нибудь достопримечательности своего района и написать о ней. Фото без эссе и наоборот не принимаются. В номинации “Маршрут” можно составить экскурсию по району, пройти этот путь самостоятельно или с близкими, описать и выслать его организаторам.

Если участник хочет снять видео, посвященное его району, и таким образом рассказать про известные места, то его работа попадет в категорию “Видеоролик”. Файл присылать в формате MOV или MPEG-4. В номинации “Кроссворд” все предельно ясно. Нужно составить кроссворд не менее чем из семи слов, которые будут объединены районной тематикой (названия улиц, факты из истории, достопримечательности, известные личности). Важно прописать вопросы.

Работы ждут на электронной почте
[email protected]

В каждой номинации выберут победителя и призеров. Экспертное жюри будет оценивать участников по 10-балльной системе. Победителям, очевидно, статут те, кто наберет наибольшее количество баллов. Лучших назовут 15 ноября, а наградят их 1 декабря 2022 года.

Победителям и призерам вручат дипломы и ценные призы: например, планшеты, подарочные сертификаты, футболки, пауэрбанки, сумки-шопперы, канцелярские наборы с логотипом и символикой конкурса, билеты на городские мероприятия.

Для тех, кто желает подготовиться к конкурсу, его партнеры проведут бесплатные образовательные мероприятия. Так, наставники интерактивной студии “Фанерон. Город мечты” организуют интенсивы, на которых научат детей рисовать комиксы. Экскурсоводы проекта “Гуляем по Москве” готовятся провести в августе несколько десятков экскурсий по удаленным от центра столицы районам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07.22 / Прогрессивная эко-коммуна «Страна свободных» под Рязанью превратилась в тоталитарную секту через 15 часов после основания

01.06.22 / Стоимость смартфона OPPO Reno 8 Lite 5G в Европе составит 305 евро

02.12.21 / Пятая волна – Личное мнение

21.06.21 / Шопинг в Париже: Джастин и Хейли Бибер отдыхают во Франции

16.02.22 / Смольный не захотел тратить деньги на эвакуацию Полины Стрелец с Бали – политолог

21.02.22 / Более 150 тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки

28.12.21 / Мнение: Проект изменений Конституции Белоруссии

29.12.21 / Певица Алсу прокомментировала упреки из-за ее обеспеченной жизни

08.12.21 / К чему снится хомяк

19.03.22 / Почему выросли цены? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика