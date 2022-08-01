 

Начальник Управления дорог и транспорта КГБУ, может стать министром транспорта Пермского края

01.08.2022, 15:20, Разное
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Андрей Алякринский был его предшественником в Министерстве транспорта. Он может быть близок к нему.
Сергей Вешняков, начальник “Управления дорог и транспорта” КГБУ, может возглавить министерство транспорта Пермского края. По данным “Коммерсант-Прикамье”, не исключено, что Андрей Алякринский – это команда господина Вешнякова. По данным URA.RU, Вешняков представляется наиболее вероятным кандидатом на пост министра. Согласно пресс-релизу аппарата губернатора, все кадровые решения будут приняты на заседании правительства в августе.



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