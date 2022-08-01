Уменьшается хроническая боль, счастье становится приоритетом и не только: почему влюбленность – лучшее чувство в мире

Когда мы влюблены, солнце светит намного ярче, и мир кажется более красочным, мы чувствуем себя счастливыми. Почему влюбленность – лучшее чувство в мире? Отвечая на этот вопрос, ученые утверждают, что природа дарит нам столь большое удовольствие, чтобы обеспечить продолжение человеческого рода. А для этого она использует гормоны. Таким образом, можно сказать, что влюбленность – это совокупность химических процессов, происходящих в организме.

Сочувствие

Чем сильнее мы влюбляемся, тем больше сочувствия мы испытываем к своему партнеру. Например, мы часто ощущаем себя счастливыми, когда наш визави счастлив, или грустным, когда он грустит. В конечном счете счастье другой стороны становится приоритетом. Вот почему мы делаем то, что может доставить удовольствие любимому человеку. Так, например, влюбленные мужчины дарят своим партнершам цветы, ведут в их в их любимый ресторан, осыпают подарками. Возможно, влюбленность является одним из самых прекрасных чувств в мире, ведь оно делает людей лучше.

Уменьшение боли

В результате исследования было выяснено, что любовные переживания способны значительно уменьшить хроническую боль. Это объясняется тем возвышенным настроем, присущим влюбленным, который является следствием выработки гормонов счастья. На их фоне происходит снижение болезненных ощущений. Рассмотрим, о каких гормонах идет речь.

Окситоцин

Гормон окситоцин играет ключевую роль в состоянии влюбленности. Его выделяет гипофиз – структура размером с горошину, представляющая собой мозговой придаток. Окситоцин часто называют гормоном объятий или гормоном любви. Это связано стем, что он выделяется во время тактильного контакта. Окситоцин повышает уверенность в себе, подобно тому, как это делает алкоголь.

Алкоголь и окситоцин вызывают похожие эффекты в мозге, включая снижение тревожности и снятие запретов. Таким образом, фраза о ом, что любовь пьянит, не является лишь метафорой. За этими словами кроется конкретное химическое обоснование. Также ученые утверждают, что окситоцин увеличивает влечение к противоположному полу, что в конечном итоге должно привести к продолжению рода.

Адреналин и дофамин

Люди часто утверждают, что чувствуют зависимость от человека, в которого они влюблены. И это вполне обоснованное утверждение, потому что мозг влюбленного выделяет такие гормоны, как адреналин и дофамин. Они вызывают чувство удовольствия и даже эйфории. Дофамин выделяется также, когда вы смеетесь, занимаетесь спортом и едите что-то вкусное.

Этот гормон продуцируется мозгом и при употреблении кокаина, алкоголя и сахара и вызывает привыкание к этим веществам. В целом это похоже и на ту зависимость, которую испытывает влюбленный от своего партнера. Так же, как и тоска при расставании похожа на то негативное состояние, которое возникает, например, в отсутствие сладкого.

Серотонин

Еще один интересный аспект влюбленности заключается в том, что мы не можем перестать думать о человеке, с которым у нас близкие отношения. В конечном итоге это сводится к гормону серотонину или его отсутствию. Когда мы влюблены, уровень серотонина значительно падает. Это гормон, отвечающий за стабилизацию и регулирование настроения. При более низком уровне серотонина мозг выбрасывает больше дофамина, что заставляет нас испытывать более сильные эмоции. Одна мысль о человеке, в которого мы влюблены, способствует выработке дофамина. Это объясняет, почему мы не можем выбросить предмет своей любви из головы.

Кортизол

Одной из причин, по которой мы можем испытывать потерю аппетита в состоянии влюбленности, является выброс кортизола. Этот гормон вызывает реакцию “сражайся или беги”, а в такой ситуации речи о принятии пищи быть не может. Но, как показало исследование, по прошествии 12-24 месяцев отношений уровень кортизола в организме влюбленных снижается.