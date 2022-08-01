 

США разработали план по возврату к ядерной сделке с Ираном

01.08.2022, 14:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

США вместе с союзниками подготовили план по полному возврату к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), чтобы не дать Ирану получить доступ к ядерному оружию, следует из заявления президента США Джо Байдена.

«В координации с нашими союзниками и региональными партнерами мы разработали предложение по полному взаимному возврату к осуществлению СВПД, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие», – передает ТАСС со ссылкой на слова президента.

Также США заявили, что Китай должен участвовать в обсуждении новой системы по контролю за вооружением.

«Китай также несет ответственность как государство, обладающее ядерным оружием, в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и член ядерной пятерки», – следует из заявления.

Ранее помощник президента РФ сообщал, что Москва продолжит усилия по восстановлению ядерной сделки с Ираном, считая важным продолжить контакты по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12.20 / “Возраст такой, что уже сложновато”. Навроцкая рассказала, почему не стала мамой

27.12.21 / Лукашенко назвали человеком года в сфере коррупции. Единогласно

19.03.22 / Генерал ВДВ объяснил, почему не применялось десантирование с самолетов в Гостомеле

08.09.20 / Лукашенко поддержал развитие многопартийности в Белоруссии

24.08.20 / На площади Независимости в Минске начались задержания протестующих

30.09.20 / Листерман: Буду продавать презервативы. “Одень себе на х…й “Листерман!”

23.07.20 / Россия и Турция задумались о создании рабочей группы по Ливии

17.11.20 / Путин дал поручение о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане

12.05.21 / Палестина поблагодарила Россию за позицию по статусу Иерусалима

03.08.20 / В Польше была найдена скрытая пещерная система под историческим замком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика