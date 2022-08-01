США разработали план по возврату к ядерной сделке с Ираном

США вместе с союзниками подготовили план по полному возврату к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), чтобы не дать Ирану получить доступ к ядерному оружию, следует из заявления президента США Джо Байдена.

«В координации с нашими союзниками и региональными партнерами мы разработали предложение по полному взаимному возврату к осуществлению СВПД, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие», – передает ТАСС со ссылкой на слова президента.

Также США заявили, что Китай должен участвовать в обсуждении новой системы по контролю за вооружением.

«Китай также несет ответственность как государство, обладающее ядерным оружием, в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и член ядерной пятерки», – следует из заявления.

Ранее помощник президента РФ сообщал, что Москва продолжит усилия по восстановлению ядерной сделки с Ираном, считая важным продолжить контакты по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

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