 

Минцифры исключило из числа отечественных IT-компаний 400 организаций

01.08.2022, 14:54, Новости дня
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Из реестра российских IT-компаний удалили свыше 400 организаций, чья деятельность в сфере информационных технологий не является основной, сообщили в Минцифры.

«Актуализирован реестр аккредитованных ИТ-компаний. В результате из реестра исключено более 400 компаний», – цитирует сообщение министерства ТАСС.

В ведомстве пояснили, что из списка убрали те компании, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что для российских разработчиков сейчас открылось окно возможностей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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