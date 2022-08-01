Минцифры исключило из числа отечественных IT-компаний 400 организаций

Из реестра российских IT-компаний удалили свыше 400 организаций, чья деятельность в сфере информационных технологий не является основной, сообщили в Минцифры.

«Актуализирован реестр аккредитованных ИТ-компаний. В результате из реестра исключено более 400 компаний», – цитирует сообщение министерства ТАСС.

В ведомстве пояснили, что из списка убрали те компании, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что для российских разработчиков сейчас открылось окно возможностей.

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