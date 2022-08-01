 

Первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта

01.08.2022, 14:20, Разное
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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что первое судно с зерном вышло из одесского порта. Как передаёт «Корреспондент», корабль будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена ООН и Турцией. На его борту находится 26 тыс. тонн украинской кукурузы.


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Первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщил в соцсетях министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Речь идет о судне RAZONI под флагом Сьерра-Леоне, которое следует в порт Триполи в Ливане.

«Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена нашими партнёрами-гарантами — ООН и Турцией. На его борту 26 тысяч тонн украинской кукурузы. Украина является четвёртым крупнейшим экспортёром кукурузы в мире, поэтому возможность её вывоза через порты — это колоссальный успех для обеспечения глобальной продовольственной безопасности», — подчеркнул глава Мининфраструктуры.



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