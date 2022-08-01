Украина рассчитывает забрать у России «хотя бы треть» собственности СССР за рубежом

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев надеется вернуть «хотя бы треть» собственности СССР за рубежом, которая после распада союза перешла к России. Как передаёт «Украинская правда», дипломат отметил, что сейчас украинская сторона с помощью юридических компаний изучает юридические детали вопроса.



AP

Украина надеется вернуть «хотя бы треть» собственности СССР за рубежом, которая после распада союза перешла к РФ без компенсации, и сейчас изучает, будет ли такой иск иметь шансы на успех. Как пишет «Украинская правда», об этом заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

Дипломат отметил, что речь идёт о дипломатической собственности бывшего Советского Союза. РФ тогда предложила остальным республикам взять на себя проблемы с долгами и забрать в свою собственность всё имущество СССР за рубежом. По словам Пристайко, Украина изначально согласилась с этим, но парламент так и не дал на это согласия. Украина как одна из республик, сделавших наибольший вклад во все достояния СССР, требовала показать, о каком имуществе идёт речь, но этих объяснений — где находится такое имущество и какая его ориентировочная стоимость — РФ не предоставила.

«Мы требуем от РФ вернуть хотя бы треть того, что находится за границей», — заявил посол.

По его словам, сейчас украинская сторона с помощью юридических компаний изучает юридические детали вопроса.

«Мы нашли всю информацию об этих домах, их настоящей стоимости, статусе, почему права перешли от Советского Союза к России, какие юридические инструменты можно использовать, чтобы восстановить справедливость. Если мы выйдем на то, что этот иск имеет судебную перспективу, этот иск будет от государства Украины», — отметил Вадим Пристайко.