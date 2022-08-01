 

Недостаток сна влияет на память и интеллект детей — ученые

01.08.2022, 14:15, Разное
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Кроме того, различия в количестве сна коррелировали с более серьезными проблемами психического здоровья, такими как депрессия, тревога и импульсивное поведение, у тех, кто недосыпал. Недостаточный сон также был связан со сложностями при решении проблем и принятием решений. До сих пор ни одно исследование не изучало длительное влияние недостаточного сна на нейрокогнитивное развитие подростков. Результаты нового исследования Медицинской школы Университета Мэриленда (UMSOM) были опубликованы в журнале Lancet Child & Adolescent Health.

Эксперты изучили данные, полученные от более чем 8300 детей в возрасте от 9 до 10 лет, которые были включены в исследование когнитивного развития мозга подростков (ABCD). Они изучили изображения МРТ, медицинские записи и опросы, заполненные участниками и их родителями во время регистрации и во время двухлетнего последующего визита в возрасте от 11 до 12 лет. 

Исследователи обнаружили, что у детей, которые спали менее девяти часов в сутки, в начале исследования было меньше серого вещества или меньший объем в определенных областях мозга, отвечающих за внимание, память и контроль торможения, по сравнению с теми, кто спал достаточно. Различия сохранились и через два года, поэтому ученые предполагают, что недостаточный сон может нанести долгосрочный вред детям.

Американская академия педиатрии призывает родителей прививать детям хорошие привычки сна. Их советы включают в себя: сделать достаточный сон семейным приоритетом, придерживаться регулярного режима сна, поощрять физическую активность в течение дня, ограничивать время перед экраном и полностью исключать экраны за час до сна. Эксперты рекомендуют детям в возрасте от 6 до 12 лет регулярно спать от 9 до 12 часов в сутки, чтобы обеспечить оптимальное здоровье.



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