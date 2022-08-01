 

Президент Болгарии распускает парламент

01.08.2022, 13:55, Разное
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Указ о роспуске Народного собрания Болгарии подписал в понедельник президент страны Румен Радев.
Президент Болгарии Румен Радев подписал в понедельник указ о роспуске 47-го Народного собрания со 2 августа, а также назначил выборы в Народное собрание на 2 октября 2022 года”. говорится в сообщении пресс-службы. Техническое правительство начнет свою работу со 2 августа.



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