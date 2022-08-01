Президент Болгарии распускает парламент

Указ о роспуске Народного собрания Болгарии подписал в понедельник президент страны Румен Радев.

Президент Болгарии Румен Радев подписал в понедельник указ о роспуске 47-го Народного собрания со 2 августа, а также назначил выборы в Народное собрание на 2 октября 2022 года”. говорится в сообщении пресс-службы. Техническое правительство начнет свою работу со 2 августа.