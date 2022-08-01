 

Назаров: Сочи усилят 2 иностранцами перед сезоном КХЛ

01.08.2022, 13:55, Разное
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“Сочи” планирует пополнить свой состав двумя иностранными игроками перед началом сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Главный тренер ХК “Сочи” (КХЛ) Андрей Назаров заявил в понедельник, что Джо Морроу является единственным иностранным игроком в его команде. Мы ожидаем как минимум двух иностранцев. Морроу еще не с нами, но скоро будет. Он потерял свой паспорт, поэтому ему требуется новый. Сначала нужно попасть в плей-офф. Он сказал, что не видит больших проблем. Назаров пояснил о том, какое количество игроков он будет использовать на предсезонном турнире в Сочи, который пройдет с 3 августа по 9 сентября. Он подчеркнул, что будет использовать как можно больше игроков, потому что многие не играли с января.



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