Назаров: Сочи усилят 2 иностранцами перед сезоном КХЛ

“Сочи” планирует пополнить свой состав двумя иностранными игроками перед началом сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Главный тренер ХК “Сочи” (КХЛ) Андрей Назаров заявил в понедельник, что Джо Морроу является единственным иностранным игроком в его команде. Мы ожидаем как минимум двух иностранцев. Морроу еще не с нами, но скоро будет. Он потерял свой паспорт, поэтому ему требуется новый. Сначала нужно попасть в плей-офф. Он сказал, что не видит больших проблем. Назаров пояснил о том, какое количество игроков он будет использовать на предсезонном турнире в Сочи, который пройдет с 3 августа по 9 сентября. Он подчеркнул, что будет использовать как можно больше игроков, потому что многие не играли с января.