Мужчина, продававший билеты на ЧМ-2018, получил отсрочку приговора в суде Санкт-Петербурга

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине за продажу поддельных билетов и лицензий на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Сумма мошенничества составила 5 млн рублей.

Как пишет объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Михаила Горлова к трем годам лишения свободы условно. Он был признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года”, – говорится в сообщении.В пресс-службе также добавили, что в ходе судебного заседания Горлов вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, ущерб полностью возместил.

По версии следствия, не позднее 29 сентября 2017 года Горлов обманным путем с целью хищения денежных средств пообещал потенциальному покупателю в Санкт-Петербурге, что тот сможет приобрести неограниченное количество билетов для посещения матчей чемпионата мира по футболу – 2018, а т В действительности Горлов не имел таких полномочий и не планировал передавать ни билеты, ни лицензии. В ходе обманных сделок покупатель заплатил более 5 000 000 рублей за получение услуг. Это был первый в истории РФ Чемпионат мира по футболу. Российские футболисты дошли до четвертьфинала, но проиграли в серии пенальти хорватским футболистам.

В финале сборная Франции обыграла команду Хорватии и выиграла Кубок мира. Матчи проходили на 12 площадках в 11 городах, включая Москву, Санкт-Петербург и Казань. Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.