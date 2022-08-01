 

В России могут принять закон о принудительной ипотеке

01.08.2022, 13:33, Разное
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В ходе заседания правительства, посвящённого развитию строительной отрасли, было внесено предложение поддержать застройщиков путём принятия закона об обязательной ипотеке для граждан РФ.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин считает, что для значительной части соотечественников выплата ипотеки не является большой проблемой – если человек не может платить за двушку, он берёт однушку, если не может платить за однушку – берёт студию.

– Как показывает статистика, ипотеку способна оплачивать простая многодетная семья. Если у человека есть деньги, он не обременён женой и детьми, почему бы ему не вложиться? Недвижимость можно потом и сдавать и так отбивать расходы, – считает он.

Взять обязательную ипотеку придётся россиянам с официальным доходом от 50 тысяч рублей в месяц на одного человека, если на их содержании не находятся другие члены семьи. Глава Минстроя назвал важнейшей задачей формирование реестра таких лиц и реестра недвижимости, которую им предстоит взять.

Если человек получает 200-300 тысяч в месяц, он мог бы оплачивать двух- и трёхкомнатную квартиру. Такая зарплата прекрасно позволяет… Ещё один приоритет отрасли – заставить выкупать именно те объекты, где существует дефицит спроса.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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