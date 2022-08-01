Мнение: Ректор и ОПГ

Когда 21 декабря 2021 года в Казань нагрянули оперативники ФСБ, задержали ректора Казанского университета Ильшата Гафурова и доставили его в Москву, пресса очень много написала про этот арест. И практически все ссылались на мое расследование «Комплекс возвращается», опубликованное еще в октябре 2012 года.

Находясь в СИЗО, Гафуров еще несколько месяцев продолжал занимать должность ректора. Но весной его все-таки отстранили от этой должности.



Фотографии Ильшата Гафурова отсюда

А в начале лета поползли слухи, что бывший ректор Казанского университета Ильшат Гафуров выйдет на свободу. Но не вышло. Гафуров на свободу не вышел. Потому как чересчур серьезны преступления, в совершении которых он обвиняется.

Выложил видео и в Rutube.

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