Иллюзии – Личное мнение

Заметила за собой, что перестала обращать внимание на красивые фотографии. Смотришь журналы, соцсети, где каждая первая — красотулечка.

В жизни же… Да, в общем, всё так же, как было раньше.



Фото: istockphoto.com

Жалко при этом тех, кто вырос уже в век фотошопа и живёт потому в иллюзиях.

Вообще большинство людей — в иллюзиях. Например, нам сказали лет пятьдесят назад, что все девушки должны любить бриллианты — все поверили.

А тут читаю — оказывается, брюллики-то большую часть истории человечества были далеко не самыми дорогими камнями. Чуть ли не нафиг никому нужны не были.

Туда же, в копилку — смотрела видео у Анисимова, вообще ржака. Считается ведь, что бриллиант — самый прочный камень, правда? А почему тогда полы в ювелирных выстелены ковролином?

Ба, да тут беда — может, бриллиант и прочный, но довольно хрупкий. Вдруг с высоты витрины или из рук упадёт? Он может треснуть, и потому ковролин и нужен.

Или ещё иллюзия, из детства: помните, как у бабушек и прабабушек были кольца и серьги с рубинами? Ну, такие продолговатые, очень блестели?

Сейчас рубины, вроде как, даже дороже брюлликов, но вот опять беда — скорее всего, это самая обыкновенная синтетика. Отходы промышленности.

Я люблю узнавать такие вещи. То, что казалось аксиомой, вдруг превращается в ерунду для наивных. Или то, что казалось правдой — ну, например писанная красотка на фото — оказывается в жизни совсем не такой уж и писанной.

Иллюзии нужно разрушать — это интересно.

Я уже рассказывала про нашего Индиану Джонса Константина Анисимова. Он ездит по всему миру в поисках уникальных камней. В самые дикие места забирается, спускается в шахты. Ну и кроме того, рассказывает, как на научно-популярном канале, о камнях. Только ещё интереснее.

О том, например, как вам под видом уникального камня могут подсунуть фигню. Как не купить подделку, и почему полудрагоценный камень может стоить дороже драгоценного камня. Ну и случаи из жизни, когда продавцы в Азии или Африке царапают стекло камнем, убеждая вас в натуральности своего алмаза.

На самом же деле поцарапать стекло можно чуть ли не чем угодно, даже другим стеклом (большей твердости, закаленным, с добавками и т. п.), посмотрите ролик об этом.

Научиться разбираться в драгоценных камнях, узнать об уловках мошенников, избавиться от стереотипов о камнях и драгоценностях — всё это на YouTube-канале русского Индианы Джонса. Или в его Телеграме. Крайне рекомендую подписаться — гарантирую, не пожалеете!

Какая самая большая иллюзия была в вашей жизни? Как она разбилась?

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