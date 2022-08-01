Мнение: Косово

Как, в общем-то, и можно было предположить, власти Косово пошли на то, чтобы отложить введение единых документов и номерных знаков для сербского населения края, но всего лишь на месяц. Сербии дано время, чтобы она как-то успокоила своих соотечественников в Косово и призвала их отнестись с пониманием. Ну, и успокоила население самой Сербии.

Не нужно иллюзий – Сербия в последней войне проигравшая сторона, Косово (и, конечно, стоящий за ним Запад) сторона-победитель. Поэтому вчера победители просто продемонстрировали и предупредили. Теперь дело за Вучичем: у него месяц, чтобы решить эту проблему.

Новую войну Сербия не потянет, да и непонятно, за что воевать. Нет цели такой войны.

Это не исключает эксцессов, перестрелок и даже чьей-то гибели. Но на нынешнем историческом отрезке Сербия никто и звать ее никак. Все делают вид, что она – полноправный член европейского сообщества, но потом приходит какой-нибудь албанский мафиозо и открывает дверь с ноги. И всё становится на свои места.

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