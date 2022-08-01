 

“Все профукали и разворовали”: Володин заявил о банкротстве киевского, а не кремлевского, режима

01.08.2022, 12:42, Разное
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Володин уточнил, что на 1994 год долг бывшего СССР составлял 110 миллиардов долларов. Обязательства по его выплате взяла на себя Россия, остальные республики вышли из Советского Союза не обремененными обязательствами.

Киев с 1991 по 2013 годы получал от РФ материальную поддержку для братского украинского народа, напомнил Володин. Москва поставляла энергоносители по льготным ценам, давала кредиты и торговые преференции на общую сумму 250 миллиардов долларов, перечислил спикер.

“Все профукали и разворовали. Сегодняшнее требование можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти”, – оценил ситуацию Володин.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 1 августа заявил о претензиях Киева на “хотя бы треть” зарубежного имущества бывшего СССР. В частности, по его мнению, помещения в Соединенном Королевстве зарегистрированы на РФ “незаконно”.



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