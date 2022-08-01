 

Жизнь в бараке без горячей воды и набожный муж: что стало с актрисой Вилковой

01.08.2022, 12:42, Разное
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Екатерина Вилкова родилась в 1984 году. Отец будущей звезды работал электриком, мама – вахтером, а денег в семье часто не хватало. Долгое время Катя, ее родители и старший брат были вынуждены жить в деревянном бараке, где не было даже горячей воды. Несмотря на трудности, Вилкова росла жизнерадостным ребенком и мечтала о светлом будущем.

Сценой будущая актриса заболела еще в детстве, выступив в кружке пионерского лагеря. Хотя родители девочки не относились к этому увлечению серьезно, она прошла отбор и поступила в Нижегородское театральное училище. Получив образование, Екатерина перебралась в Москву и продолжила учебу в Школе-студии МХАТ.

Многие пророчили Вилковой большое будущее на сцене. Однако она отдала предпочтение кинематографу. Актриса дебютировала на экранах в 2005 году, сыграв в фильме “Сатисфакция”, и с тех пор снималась почти непрерывно. Впрочем, настоящая популярность к Екатерине пришла не сразу. Лишь в 2008 году, послу выхода картины “Стиляги”, артистку начали узнавать на улицах.

Настоящую любовь Екатерина Вилкова тоже обрела не с первого раза. Прежде чем встретить вторую половинку, звезда пережила несколько неудачных романов и расставаний. До замужества дело не доходило, пока в ее жизни не появился набожный актер Илья Любимов.

С будущим супругом Вилкова случайно встретилась на фотосессии. К тому моменту Любимов успел прийти к вере и стать не только прихожанином церкви, но и пономарем. Илья вел размеренную жизнь и искал надежную спутницу, а Екатерина вовсю строила карьеру и была частой гостьей на светских тусовках. Тем не менее между ними сразу же возникло взаимное притяжение.

1 мая 2011 года, спустя год отношений, возлюбленные обвенчались. Торжество состоялось в большой православный праздник Красная горка. В 2012-м у супругов родилась дочка Павла, а через два года на свет появился ее младший брат Петр.

Семья Екатерины и Ильи воцерковленная. Любимов успевает не только сниматься, но и служить в храме. Вилкова по-прежнему активно работает, но бурная кинематографическая не мешает ей регулярно бывать в церкви и уделять время семье. К счастью, супруг актрисы во многом ей помогает. По словам Екатерины, они с мужем разделили родительские обязанности.



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