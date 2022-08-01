 

Победителям ArtMasters Junior-2022 вручили награды

01.08.2022, 12:40, Новости дня
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В «АРТ.Технограде» прошла церемония награждения ArtMasters Junior-2022 участников категории «Юниоры» (14-17 лет), в каждой из десяти компетенций объявили имена победителей, занявших с первого по третье место, а также победителей в командных направлениях «Музыкальный клип» и «Анимационный фильм».

«Участники прошли большой отбор. В этом году было подано более 4 тыс. заявок и только 100 человек дошли до финала. Ребята познакомились и создали сообщество, которое позволит потом вместе реализовывать проекты и создавать творческий продукт. Находить своего зрителя, свою аудиторию, быть успешными, вовлекать в свои команды специалистов из других компетенций, которые нужны нам для любого творческого начинания», – приводятся слова главы управления президента по общественным проектам Сергея Новикова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Синергия чемпионата в том, что ребята – здесь и сейчас – объединяются и выдают максимальный результат. Мы стали свидетелями как на одной площадке собрался золотой резерв креативной индустрии нашей страны. Здесь нет победивших или проигравших», – отметил руководитель национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

Кроме почетных грамот, кубков и медалей победители финала в качестве призов получили целевые денежные сертификаты на приобретение профессионального оборудования, создание собственного проекта или оплаты обучения: первое место – 250 тыс. рублей, второе – 150 тыс. рублей и третье – 75 тыс. рублей, а также ценные призы в рамках партнерской программы проекта. Генеральным партнером чемпионата ArtMasters в этом году стал «Тинькофф Банк».

Обладателями путевок на специальную творческую смену в международном детском центре «Артек» стали 50 финалистов категории «Юниоры» в возрасте от 14 до 17 лет.

Ведущими мероприятия выступили главный продюсер категории «Юниоры» Иоанн Клиндухов и телеведущая, актриса, певица, ведущая проекта «Голос. Дети» Анастасия Чеважевская. В лайн-ап церемонии вошли музыкальные номера группы «Против правил», певца Ивана Чебанова и артистов Музыкального образовательного форума Леонида Агутина.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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