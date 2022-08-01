В Косово предложили жителям въезжать через Северную Македонию из-за блокировки КПП

МИД самопровозглашенной республики Косово советует гражданам для въезда и выезда воспользоваться КПП на границе с Северной Македонией из-за блокирования двух контрольно-пропускных пунктов на севере края и перегрузки КПП на юге.

«Косовская полиция временно закрыла КПП «Ярине» и «Брняк» из-за блокирования трасс. Оповещаем всех соотечественников и граждан в пути, чтобы использовали другие КПП для движения, до поступления новой официальной информации. Если вы уже выехали в (центральную) Сербию, тогда просим вас въезжать через Северную Македонию – КПП «Прешево», – цитирует РИА «Новости» размещенное в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская соцсеть) сообщение косовского ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что на работающем КПП «Мердаре» на юге края сформировались колонны автомобилей, желающих въехать или выехать из центральной Сербии. Напомним, Приштинасобиралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты иначало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербиибыли стянуты к границе с Косово и приведены в полную боевую готовность. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что «сдачи не будет и победит Сербия».

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