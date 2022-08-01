В Тюмени начали заменять иностранные реагенты для ТЭК отечественными

Тюменская «ТюменьНефтеТехнологии» и Тюменский индустриальный университет (ТИУ) приступили к разработке синтеза реагентов, необходимых для замены иностранных аналогов для работы предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

«Большая часть сырья, которая применяется в наших реагентах – отечественного производства. Что-то мы смогли синтезировать самостоятельно, что-то синтезировали наши партнеры. В рамках направления импортозамещения совместно с ТИУ и другими крупными университетами нашей страны мы работаем над синтезом совершенно новых активных основ, которые и эффективнее, и дешевле», – приводит слова директора компании Марселя Кадырова Ura.ru.

Рецепт для реагентов подбирается под особенности каждого месторождения индивидуально, это позволяет делать добычу, транспортировку и переработку нефти и газа эффективнее.

Компания разрабатывает, производит и поставляет реагенты российским нефтегазовым предприятиям, для этого применяется местное сырье, а качество не уступает аналогам из-за рубежа, указали в «ТюменьНефтеТехнологии».

Ранее в РФ создали технологию, позволяющую заменить одну из самых дорогостоящих операций в нефтяной отрасли – отбор керна при бурении скважин.

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