Аэропорт Казани станет новой базой для прямых рейсов в Душанбе

С 4 августа могут возобновиться прямые рейсы из Казани в Душанбе. Как сообщается в пресс-релизе международного аэропорта “Казань”, эти рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-8800.

4 августа 2022 года авиакомпания “Сомон Эйр” возобновит полеты из Казани в Душанбе. Рейсы будут выполняться по четвергам на самолете Boeing 737800, рассчитанном на 189 мест. Обратный рейс в столицу Таджикистана будет вылетать в 18:00. Прибытие в Казань в 19:30. Продолжительность полета составляет около трех часов.