 

Аэропорт Казани станет новой базой для прямых рейсов в Душанбе

01.08.2022, 12:35, Разное
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С 4 августа могут возобновиться прямые рейсы из Казани в Душанбе. Как сообщается в пресс-релизе международного аэропорта “Казань”, эти рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-8800.
4 августа 2022 года авиакомпания “Сомон Эйр” возобновит полеты из Казани в Душанбе. Рейсы будут выполняться по четвергам на самолете Boeing 737800, рассчитанном на 189 мест. Обратный рейс в столицу Таджикистана будет вылетать в 18:00. Прибытие в Казань в 19:30. Продолжительность полета составляет около трех часов.



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