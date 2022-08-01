СМИ: Протесты сербов в Северном Косово

На севере Косово и Метохии, в районе Рударе, проходит массовая демонстрация косовских сербов. Об этом сообщило в понедельник агентство Танюг. Читайте такжеПерейти в фотобанкЭскалация в самопровозглашенной республике Косово.

Хроника событийКак сообщается, в воскресенье возле Рударе была возведена баррикада. Всю ночь там находились протестующие. Утром к баррикаде пришло большое количество косовских сербов, требующих от Приштины отменить запрет на выдачу сербских документов. На обочинах дорог стоят несколько грузовиков с песком.

Ситуация в Косово-Метохии ухудшилась после того, как в воскресенье вечером был закрыт контрольно-пропускной пункт на административной линии с Сербией. Эта непризнанная полиция намеревалась с понедельника запретить использование сербских документов. В ответ на действия полиции сербы в северном Косове устроили демонстрации, блокировав основные дороги. Во многих городах на севере края раздался вой сирен. В ряде городов на севере края прозвучали сирены.