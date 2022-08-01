Косы – тренд лета 2022: как их вписать в любую прическу

Мир плетеных причесок обширен и разнообразен, он не ограничивается простой косой и может удивлять каждый день. Волосы, собранные в косы, создают невероятную фактуру, их можно комбинировать и дополнять самыми разнообразными аксессуарами. Красота плетеных причесок завораживает.

Косы и история

Сколько люди носят длинные волосы, столько веков насчитывают и прически на основе кос. От эпохи великих завоеваний до наших дней косы были отличительным признаком, маркером принадлежности к определенному сословию или индикатором социальной роли. Сегодня косы стали способом подчеркнуть свою индивидуальность, возможностью создать уникальный. ни на что непохожий образ.

Вот несколько вариантов причесок с косами.

Оплетка из жгутов

Встречается более простой вариант прически, когда волосы надо лбом свивают в жгут и фиксируют в виде обруча. Этот вариант прически предполагает множество мелких жгутов, два из которых направлены навстречу друг другу надо лбом.

Жгуты с пряжей

Эта прическа своеобразный отголосок культуры хиппи. Яркие нитяные косички нередко украшали прически детей цветов. Сейчас яркие косы, мелькающие в шевелюре становятся скорее уникальным аксессуаром, чем маркером принадлежности к субкультуре. Создать такую косу невероятно просто, достаточно обвить прядь цветными нитками и зафиксировать прозрачной резинкой кончик.

Брейды

Плотно прилегающие к голове небольшие французские косы создают невероятно красивую фактуру у причесок. Вы можете сочетать несколько кос с распущенными волосами или заплести один брейд и оставить гладкие пряди – это в любом случае будет стильное и необычное решение.

Бокс брейды

Боксерские косы не теряют популярности. Объемные, плотно прилегающие к голове косы с канекалоном позволяют создавать яркие запоминающиеся образы. Можно заплести одну, две или даже три боксерских косы, варьируя объем каждого плетения.

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Брейды на висках

Такой вариант плетения настоящая палочка-выручалочка в летнюю жару. Плотные узкие косы на висках убирают лишнюю массу прядей от лица, а высокий хвост позволяет сохранить объем прически, при этом ваша линия шеи открыта и вы не испытываете таких мук в жару. Брейды на висках отлично смотрятся и с распущенной шевелюрой. Плотный текстурный рисунок кос только подчеркнет объем основной массы волос.

Мягкая боковая коса

Если вы не любите плотные плетения и не хотите терять динамику движения прядей, то вариант с плетение такой мягкой косы для вас. Вариантов причесок на основе таких мягких кос довольно много. Вы можете заплести локоны с двух сторон и это откроет лицо. А можете заплести косу вокруг головы, оставив большую часть волос свободной.

Косы никогда не выйдут из моды. Возможно, они будут несколько видоизменяться, но прически с плетением всегда будут в ходу. Легкие плетенки, плотные брейды или воздушные косы-водопады это не только способ создать красивый образ для торжества, но и прекрасный способ разнообразить свой повседневный лук, добавить к нему мягкого шарма. Косы – это женственно и обворожительно, не отказывайте себе в удовольствии носить такие прически.