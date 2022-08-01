 

Иначе война – канцлер Австрии дал Сербии время до конца суток на отвод войск от Косово

01.08.2022, 11:33, Разное
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер и министр обороны страны Клаудия Таннер после видеомоста с участниками военной операции НАТО в Косово объявили, что дают Сербии время до конца суток 1 августа на отвод войск как минимум на 50 км от границы с самопровозглашённым Косово.

В ином случае Запад готов начать действовать.

Нехаммер не уточнил, согласована ли такая позиция с НАТО, но заявил, что партнёры в сфере безопасности готовы к любым сценариям и постоянно держат связь друг с другом, а также с косовскими властями.

– Существует чёткая красная линия, к которой сербы подошли опасно близко. Я хочу сказать, что один только выстрел в сторону косовских сил, один раненный или убитый косовар, и мы активизируем силы, чтобы отбросить сербские формирования, разрушить их опасный для региона потенциал и привлечь к ответственности виновных в рамках международного трибунала, – предупредил канцлер.

Таннер в свою очередь добавила, что австрийский сегмент в KFOR удалось с июня расширить в 2,8 раза. Военным была также передана тяжёлая наступательная техника. Аналогичным образом, по её словам, поступили и некоторые другие страны НАТО, но они сами могут объявить или не объявлять о своём решении.

С целью деэскалации ситуации контингент занимает позиции у границы и начинает вести усиленную разведку вглубь сербской территории, чтобы убедиться в полном и своевременном выполнении требования по отводу войск. Не все в Австрии поддерживают настолько воинственную позицию – так, глава Габсбурго-Лотарингского дома Карл намерен до конца дня осуществить визит в Белград и призвать всех к миру. Радикалы в Сербии выступают против его прилёта, в его адрес даже поступают угрозы убийством.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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