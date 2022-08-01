 

Собянин рассказал о возвращении фестиваля “Московское варенье”

01.08.2022, 11:20, Разное
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Он напомнил, что в прежние годы фестиваль собирал миллионы москвичей и туристов. По просьбе жителей столицы это мероприятие вернулось и вновь украшает столичное лето.

“На 23 фестивальных площадках в центре города и жилых районах – настоящий праздник для любителей варенья. Производители и фермеры представили более 300 различных сортов варенья. Их привезли из 20 регионов России”, – рассказал Собянин в своем блоге.

Изюминкой фестиваля стали варенья из апельсина и инжира, из таежных сборов и шишек. Также москвичи могут попробовать уникальное варенье из гречки по авторскому рецепту.

Представлены овощные десерты, соленая карамель с сосновыми шишками, щербет с грецким орехом, фруктовый сыр и другие интересные лакомства. Гости фестиваля могут принять участие в кулинарных, творческих, танцевальных, флористических и экологических мастер-классах.

В 2022 году “Московское варенье” предлагает гостям новые форматы, рассказал Собянин. По словам мэра, впервые на фестивале организованы кулинарные шоу на специальных гриль-установках. За 10 дней пройдет более 150 таких мероприятий.

Кроме того, на 20 площадках состоятся открытые кинопоказы. Гости насладятся классикой отечественного кинематографа, мультипликационными картинами и фильмами для всей семьи.

К возвращению фестиваля на Тверском бульваре организован fashion-маркет. С 5 по 7 августа там можно будет приобрести одежду от ведущих российских дизайнеров.

“Фестиваль “Московское варенье” пройдет до 7 августа. Приходите – будет вкусно, интересно и душевно”, – заключил мэр.

“Московское варенье” – не только праздник для жителей, но и помощь для бизнеса. Фестиваль позволяет предпринимателям нарастить выпуск продукции и выстроить логистические связи со столицей. Участие в мероприятии повышает узнаваемость отечественных брендов, увеличивает их экспортный потенциал.



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