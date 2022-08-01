Спрос на элитные дома вырос на 28%

С наступлением теплого сезона на рынке аренды загородного жилья традиционно вырос спрос, в том числе в сегменте домов по цене от 400 тыс. рублей в месяц. С мая количество сделок по аренде дорогих коттеджей увеличилось на 28%.

Предложение элитных домов в аренду с начала года выросло на 16%. Почти половина лотов находится на Рублевке. Здесь же зафиксированы самые высокие ставки аренды – 1,3 млн рублей против 1,1 млн рублей в месяц в среднем по рынку. Около трети дорогих домов предлагаются по ставке до 600 тыс. рублей в месяц. Доля Новой Риги в общем объем предложения составляет 27%, Минского шоссе – 10%.

Средняя площадь элитного коттеджа в аренду с начала года сократилась на 11%, до 760 кв. м. Площадь 60% домов не превышает 700 «квадратов», на коттеджи площадью более 1500 кв. м приходится не более 5% от всего предложения.