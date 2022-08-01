 

Посол Украины потребовал от России вернуть «хотя бы треть» зарубежного имущества СССР

01.08.2022, 11:15, Новости дня
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Украина требует от Российской Федерации вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги Советского Союза, сообщил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», – передает ТАСС слова Пристайко.

Пристайко признал, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет России. По его словам, Украина с этим согласилась, но не ратифицировала документы.

В 1993 году РФ взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза с тем, что бывшие союзные республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР. Однако, как сообщил в декабре 2021 года президент Владимир Путин, Москва все долги погасила, а Киев до сих пор не выполнил обязательство по передаче РФ своих зарубежных активов.

Пристайко возглавлял МИД Украины с 29 августа 2019 по 4 марта 2020-го. С 4 марта по 4 июня 2020 года занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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