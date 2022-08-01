Посол Украины похвастался подаренными Британией списанными тральщиками

Великобритания приняла решение о передаче нескольких своих военных кораблей украинским вооруженным силам, сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

По словам дипломата, «таких кораблей будет несколько». На одном из них уже проходят обучение украинские военные, которые «управляют кораблем и оружием», передает ТАСС.

Пристайко добавил, что Украине сейчас нужны противоминные корабли. «Два – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военно-морских сил Ее Величества», – сказал Пристайко.

Он также отметил, что эти корабли будут модернизированы, на них установят оборудование, необходимое Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Согласно данным открытых источников, Британия готовит к передаче Украине тральщики Ramsey и Blyth. Срок службы обоих превышает 20 лет.

Ранее пресс-служба британского флота сообщила, что Британия передаст Украине два списанных противоминных корабля класса Sandown.

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