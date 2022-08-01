 

Рубль ослабел к доллару и евро

01.08.2022, 9:55, Новости дня
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Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник слабеет по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10.03 курс доллара растет до 62,16 руб. (+0,88%), евро прибавляет 1,42%, поднимаясь до отметки 63,35 руб., передает ТАСС.

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже снижался на 0,49% – до отметки 61,31 руб., курс евро находился на уровне 63,37 руб. (+1,45%).

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует снижение ведущих индексов.

По данным торговой площадки на 10.03 индекс Мосбиржи уменьшается на 0,18% – до 2209,83 пункта, индекс РТС находится на отметке 1118,82 пункта (-0,92%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи не изменил своего значения по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составлял 2213,75 пункта, а долларовый индекс РТС рос на 0,22%, до 1131,74 пункта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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