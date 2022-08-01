 

“Вторичка” в Новой Москве продается быстрее

01.08.2022, 9:54, Разное
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Средний срок реализации «вторички» на рынке Новой Москвы составляет от 270 до 305 дней – на 10% быстрее, чем аналогичного жилья в старых границах города. Основная причина заключается в более доступной цене: новомосковские квартиры примерно на треть дешевле.

Всего в ТиНАО на продажу выставлено около 6,4 тыс. лотов на вторичном рынке. За год объем предложения увеличился на 24%. Средняя стоимость жилья составляет 9,9 млн рублей. При этом лоты в ТАО на 26% дешевле, чем в НАО со средней ценой 7,8 млн против 10,5 млн рублей соответственно.

Цены на жилую недвижимость в различных локациях Новой Москвы напрямую зависят от развития инфраструктуры, особенно транспортной. Рядом со МКАД, а также в районах, где открываются станции метро, квартиры дорожают быстрее всего. Однако в ближайшем будущем рост цен будет сдерживать невысокая активность покупателей.



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