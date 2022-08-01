Компания Geely представила в Китае обновленный кроссовер Icon 2022 года
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Китайский автомобильный бренд Geely продемонстрировал обновленную версию кроссовера Geely Icon.
Новый паркетник существенно отличается от предшественника по оснащению салона. Здесь установили совершенно иную переднюю панель с двумя дисплеями для мультимедийного комплекса и “приборки”. Также предусмотрены многочисленные ассистенты, необходимые для поддержания безопасности и комфорта для пассажиров.
Под капотом кроссовера Geely Icon расположился 1,5-литровый турбированный агрегат на 177 л.с. мощности. Кроме того, в продажу в дальнейшем запустят гибридные модификации паркетника Geely Icon, однако их уровень производительности пока умалчивается разработчиками до поступления к дилерам.
Смотреть комментарии → Комментариев нет