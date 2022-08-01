Компания Geely представила в Китае обновленный кроссовер Icon 2022 года

Китайский автомобильный бренд Geely продемонстрировал обновленную версию кроссовера Geely Icon.

Новый паркетник существенно отличается от предшественника по оснащению салона. Здесь установили совершенно иную переднюю панель с двумя дисплеями для мультимедийного комплекса и “приборки”. Также предусмотрены многочисленные ассистенты, необходимые для поддержания безопасности и комфорта для пассажиров.

Под капотом кроссовера Geely Icon расположился 1,5-литровый турбированный агрегат на 177 л.с. мощности. Кроме того, в продажу в дальнейшем запустят гибридные модификации паркетника Geely Icon, однако их уровень производительности пока умалчивается разработчиками до поступления к дилерам.