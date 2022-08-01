 

Компания Geely представила в Китае обновленный кроссовер Icon 2022 года

01.08.2022, 9:45, Разное
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Китайский автомобильный бренд Geely продемонстрировал обновленную версию кроссовера Geely Icon.

Новый паркетник существенно отличается от предшественника по оснащению салона. Здесь установили совершенно иную переднюю панель с двумя дисплеями для мультимедийного комплекса и “приборки”. Также предусмотрены многочисленные ассистенты, необходимые для поддержания безопасности и комфорта для пассажиров.

Под капотом кроссовера Geely Icon расположился 1,5-литровый турбированный агрегат на 177 л.с. мощности. Кроме того, в продажу в дальнейшем запустят гибридные модификации паркетника Geely Icon, однако их уровень производительности пока умалчивается разработчиками до поступления к дилерам.  



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