В Китае выяснили, что воробьи распространяют коронавирус

Городские власти Шанхая в рамках политики «нулевой терпимости» к коронавирусу выяснили главный источник распространения в условиях локдауна. Переносчиками вируса оказались воробьи.

Минздрав КНР принял к сведению информацию из крупнейшего города страны и вынес постановление о формировании специальных отрядов по борьбе с птицами. Добровольцы и сотрудники силовых ведомств наденут защитные костюмы, в которых они будут патрулировать улицы китайских городов и физически устранять воробьёв. Для этого им выдадут специальные ружья, также будут применяться звуковые сигналы, вынуждающие птиц падать на землю.

Для более эффективной работы таких бригад участников, которые убьют наибольшее количество воробьёв, премируют и повысят социальный рейтинг, их детям предоставят возможность бесплатного обучения в вузах.

Факт распространения ковида воробьями был установлен эпидемиологом Су Чжэнь Уильямсом, американцем тайваньского происхождения, ранее работавшим на ФБР в отделе по подрыву экономик стран, ведущих антиамериканскую политику. В 2020 году он отказался от американского гражданства, чтобы поступить на государственную службу в Китае.

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