В Европе рекордная инфляция, а ЕЦБ тушит «лесной пожар» садовым шлангом

Евро сейчас подвергается самой высокой инфляции с момента своего появления в 1999 году, пишет Compact. И из-за падения покупательной способности европейской валюты всю финансовую систему ЕС поразила глубокая эрозия. Всему виной антироссийская санкционная политика Запада. При этом самое худшее ещё только впереди, предостерегает немецкое издание.



AP

В 1999 году евро впервые было использовано для электронного безналичного расчёта, напоминает Compact. Два года спустя европейская валюта появилась и в наличной форме. И за всё это время она не подвергалась такой инфляции, как сейчас. В июле этого года по сравнению с тем же месяцем в 2021 году темп роста цен в еврозоне увеличился на 8,9%. Такого не случалось последние 23 года.

Особое беспокойство вызывает рост базовой инфляции в ЕС, продолжает немецкое издание. С помощью него рассчитывается стоимость товаров, которые больше всего подвержены ценовым колебаниям, например энергии и продуктов питания. Но и этот показатель увеличился с 3,7% до 4%, что свидетельствует о том, что речь уже давно идёт не просто о временном ценовом скачке. В действительности из-за падения покупательной способности евро вся финансовая система подвергается глубокой эрозии.

Рост инфляции в первую очередь спровоцирован увеличением цен на энергию. В июле 2022 года по сравнению с тем же месяцем в прошлом году подорожание ресурсов составило 39,7%. Эти цифры свидетельствует о том, что антироссийские санкции Германии привели к ужасающим последствиям, констатирует издание.

При этом на фоне всего этого Европейский центральный банк (ЕЦБ) выглядит, выражаясь мягко, «абсолютно беспомощным», констатирует Compact. Первое за последние 11 лет увеличение ключевой процентной ставки составило всего 0,5%. Учитывая стремительный рост инфляции и небольшую стоимость евро на международном рынке, эти меры производят такое впечатление, как будто ЕЦБ пытается потушить гигантский лесной пожар с помощью садового шланга. И настоящая трагедия ещё впереди. В сентябре в связи с отменой в Германии скидок на использование общественного транспорта и заправку автомобиля инфляция может стать двузначной.