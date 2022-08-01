Американский юрист – задержание баскетболистки Грайнер — повод подправить законодательство в США

Хотя в США после ареста баскетболистки Бриттни Грайнер много критиковали жёсткие российские законы, Америка и сама вряд ли может похвастаться значительно более либеральным законодательством в сфере оборота наркотиков, считает профессор права Джорджтаунского университета Марк Говард. Как пишет Говард в своей статье для The Washington Post, громкое дело американской спортсменки должно стать поводом для того, чтобы пересмотреть нормативные акты — и дать возможность людям, которые тоже заслуживают свободы, получить её хоть немного раньше.



AP

После задержания в Москве американской баскетболистки Бриттни Грайнер, у которой было обнаружено гашишное масло, в США многие стали осуждать «драконовское» наркотическое законодательство РФ — к примеру, член Палаты представителей от штата Техас Коллин Олред заявил, что российское уголовно право «очень сильно отличается от нашего и крайне непрозрачно», пишет на страницах The Washington Post профессор права и государственного управления Джорджтаунского университета Марк Говард. Между тем, подчёркивает Говард, американцам вряд ли стоит спешить с такими осуждениями: правовая система США в этом смысле также отнюдь не совершенна, свидетелями чему выступают десятки тысяч заключённых, томящихся в американских тюрьмах за аналогичные преступления — и задержание Грайнер должно стать поводом для того, чтобы обратить на это самое пристальное внимание.

Хотя американские налогоплательщики из-за огромного количества тюремных приговоров в стране вынуждены ежегодно выкладывать на содержание пенитенциарной системы $182 млрд, система уголовного права США до сих пор далека от национальных идеалов, убеждён Говард. Для неё продолжают оставаться актуальными многие проблемы, включая тенденцию к слишком жёсткому уголовному преследованию, слишком большое число обвинительных приговоров, кошмарные условия в тюрьмах, а также отсутствие у осужденных возможностей встать на путь исправления и заново встроиться в общество, перечисляет профессор.

Как подчёркивает автор, потребление марихуаны в немедицинских целях было легализовано в 19 штатах, а ещё в 18 — выведено из уголовного кодекса, но при этом оно остаётся незаконным как в упомянутом Техасе, так и в федеральном законодательстве: американцам нельзя даже перевозить марихуану и её производные между штатами. За хранение того же гашиша, который обнаружили у Грайнер, американские суды очень часто наказывают граждан весьма жёсткими сроками, причём даже в тех штатах, где марихуану декриминализовали — ведь зачастую на концентраты с её содержанием эта декриминализация не распространяется, пишет Говард.

Что ещё более важно, меры по легализации марихуаны никак не помогли тем людям, которые уже были осуждены за связанные с её оборотом преступления — ведь в отличие от многих стран (включая и Россию), в США изменения законодательства не применяются к людям, понёсшим наказание ранее, отмечает автор. А между тем, по данным американских правозащитников, в статистике задержаний по наркотическим статьям в стране лидирует именно марихуана: к примеру, в 2018 году правоохранительные органы США провели в связи с оборотом марихуаны почти 700 тыс. задержаний, что превышает число арестов за все насильственные преступления вместе взятые, подчёркивает Говард. А ведь, по информации американского Бюро судебной статистики за 2020 год, почти четверть миллиона заключённых в стране были осуждены по наркотическим статьям — и сюда входит 67438 человек, содержащихся в федеральных тюрьмах, что составляет почти половину от всего их населения, пишет он.

Хотя в Америке много критиковали российские законы, по которым обнаруженные у Грайнер 0,702 г каннабиса считаются «крупным» объёмом, за который её грозит до 10 лет заключения, в США законодательство бывает не менее жёстким: разница между «хранением» и «распространением» в США устанавливается на основе весовых пределов, которые власти штатов устанавливают как им вздумается — и в результате граждане несправедливо получают огромные сроки за торговлю наркотиками, возмущается Говард.

США уже давно опережают другие западные демократические страны по доле тюремных приговоров по наркотическим статьям: в 2000 году в стране к тюремным срокам были приговорены 70% обвиняемых по статьям о хранении наркотиков и 74% — об их распространении, тогда как в Германии эти показатели за тот же год составили 8 и 21% соответственно, напоминает профессор. И хотя, многие американцы переживают из-за условий содержания Грайнер, в этом плане США тоже похвастаться нечем: согласно многочисленным докладам правозащитников, американские тюрьмы переполнены, в них не хватает персонала, а заключённые сталкиваются с насилием, недоеданием и многими другими угрозами, констатирует юрист.

По мнению Говарда, Конгрессу США и законодательным собраниям штатов следует придать обратную силу законам о легализации наркотиков, дабы десятки тысяч граждан, которые остаются в тюрьме за действия, считающиеся теперь в большинстве штатов законными, могли бы выйти на свободу досрочно. Кроме того, президенту Джо Байдену и губернаторам штатов было бы уместно как можно скорее рассмотреть многочисленные прошения о помиловании от людей, которые заслуживают свободы не меньше, чем Грайнер, убеждён профессор.