В ПФР напомнили об автоматическом перерасчете пенсий

Традиционная корректировка пенсий работающих пенсионеров в РФ состоится 1 августа и пройдет автоматически, сообщили в Пенсионном фонде России.

«С 1 августа пенсионеры, работавшие в 2021 году, начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере в результате ежегодного перерасчета. Увеличение происходит автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно», – передает РИА «Новости» сообщение ПФР.

В фонде напомнили, что на беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в прошлом году уплачивали взносы в ПФР.

Прибавка индивидуальна. Ее размер зависит от года выхода на пенсию и от зарплаты работающего пенсионера в 2021 году, с учетом которой уплачивались страховые взносы и начислялись пенсионные коэффициенты.

По предварительным данным, перерасчет коснется около десяти миллионов пенсионеров, добавили в ПФР.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня, кроме того, он предложил увеличить на 10% МРОТ и прожиточный минимум.

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