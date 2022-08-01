Переправа через Днепр заработала в Херсоне у Антоновского моста
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Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов.
Понтонный паром перевозит через реку людей и личный авто- и мототранспорт. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики, передает РИА «Новости».
Ранее власти Херсонской области запустили два катера для организации переправы через Днепр на время восстановления Антоновского моста под Херсоном, пострадавшего в ходе обстрела со стороны Украины.
Напомним, 20 июля украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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