 

Переправа через Днепр заработала в Херсоне у Антоновского моста

01.08.2022, 8:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов.

Понтонный паром перевозит через реку людей и личный авто- и мототранспорт. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики, передает РИА «Новости».

Ранее власти Херсонской области запустили два катера для организации переправы через Днепр на время восстановления Антоновского моста под Херсоном, пострадавшего в ходе обстрела со стороны Украины.

Напомним, 20 июля украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО.

Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08.20 / Стало известно, кто чаще убегает из ЗАГСа

23.05.21 / В РФ выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса

11.11.21 / Комаровский: Прививки от гриппа и от коронавируса можно делать в один день

12.03.21 / В Украине более 38 тыс. человек вакцинировали от COVID-19

11.09.20 / Умер ветеран игры «Что? Где? Когда?»

03.12.21 / Байден не поверил в возможность шатдауна в США

02.02.22 / Во время брифинга Госдепа по громкой связи прозвучало указание покинуть здание

25.10.20 / СК возбудил уголовное дело после взрыва на танкере в Азовском море

09.08.21 / FP – идеологическая борьба между Китаем и США неизбежна — только Америка пока этого не поняла

12.12.20 / Захарова рассказала о реакции Псаки на розовую шапку-ушанку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика