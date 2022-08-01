 

Назван «худший сценарий» для Украины из-за эскалации на Тайване

01.08.2022, 8:30, Новости дня
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США переключат внимание с конфликта в Украине на события вокруг Тайваня в случае эскалации на китайском острове, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата.

«При худшем сценарии США переключат свое внимание с Украины на напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня», – сообщил собеседник Politico.

Источник издания отметил, что пока ситуация на Тайване не вызывает беспокойство у НАТО.

«Пока нет, но она может легко обостриться», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Газета также процитировала сотрудников внешнеполитических ведомств, по мнению которых «словесная война» между США и Китаем из-за острова может легко обостриться, и за ней пристально следят в европейских столицах.

Напомним, спецборт ВВС США со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии. Китай пригрозил, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. Позднее стало известно, что планах Пелоси посещение Тайваня не указано.

Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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