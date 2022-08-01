Крылатые змеи Намибии

Так называемые “Летающие змеи” это криптиды, регулярно встречающиеся в народном фольклоре разных стран. Есть подобное и у нас в России – в районе Вепсской возвышенности, что к северу от Санкт-Петербурга, в Белоруссии, в Уэльсе (Великобритания) и тюд.

Всех этих существ объединяет схожесть со змеями и способность бросаться на людей в высоком прыжке, словно в полете, или же наличие реальных крыльев, с помощью которых эти змееподобные существа летают по воздуху как птицы.

Наука не признает никаких “летающих змей” и что-то подобное сложно найти даже в древности, и тем не менее люди регулярно сообщают о наблюдении подобных гадов.

В этой статье мы расскажем о существовании “крылатых” змей в Намибии (Южная Африка) Там историй встреч с такими существами было так много, что этот криптид даже заполучил свое название – намибийская летающая змея. В длину она достигает 3-7 метров, желтовато-коричневого цвета со светлыми или темными пятнами на чешуе.

Очевидцы говорят, что она умеет отлично маскироваться, растягивать шею капюшоном, как кобра и издавать чрезвычайно громкое шипение. Живет она, якобы, в пещерах и охотится по ночам, предпочитая различных млекопитающих, но не брезгующих даже человеком.

Про наличие у нее крыльев как таковых сведения разнятся, одни их описывают, другие не замечали. А на голове у нее большой гребень, который в темноте может светиться – биолюминесцировать. Местные жители рассказывают, что увидев в темноте в зарослях свечение, надо поскорее убегать с этого места, иначе станешь жертвой “летающей” змеи.

О странных змеях Намибии сообщают как минимум с начала ХХ века, когда сюда добрались европейские исследователи, но самое известное наблюдение такой змеи было описано в 1942 году в окрестностях фермы близ Киррис-Уэст, на юго-западе Намибии.

Фермер по имени Майкл Эстерхейз пас свое стадо овец, когда почувствовал запах чего-то неприятного, похожий на вонь от горелой смолы и когда он обернулся, что увидел огромную змею, которая широкими прыжками спускалась в его сторону с холма.

Не успел фермер опомниться, как змея раскрыла широкие крылья и резко взмыла вверх, издав попутно громкий звук, похожий на то, “как будто ветер завывает в трубу”.

Эстерхейз утверждал, что встречался с этим существом еще два раза после этого случая и его показания были столь убедительными, что за расследование взялась Марджори Эйлин Дорис Кортни-Латимер, сотрудник музея Южной Африки.

Это та самая женщина, которая в 1938 году привлекла внимание всего мира к существованию целаканта – живого ископаемого. В ее честь эту рыбу прозвали латимерией. Но, к сожалению, усилия Кортни-Латимер по поиску “летающей змеи” ни к чему не привели.

В 1950-х годах местные фермеры и миссионеры в регионе у поселения Гогеб (юг Намибии) были шокированы, обнаружив, что какое-то загадочное существо разом убило семь их овец. Животных словно задушила огромная змея.

В 1978 году в Намибии произошел еще одно примечательный инцидент, когда французский фермер, который пас свой скот в районе Карас, заметил огонек. В вечерней темноте огонек был довольно заметен и он двигался прямо к стаду коров.

Когда он приблизился, фермер увидел, что свет исходит от гребня на голове огромной крылатой змеи, которая затем взлетела в воздух и пикировала на коров, схватив одну из них и улетев с нею прочь:

“Я видел то, что выглядело как … лучшее подходящее описание, которое я могу вам дать, это то, что оно выглядело как дракон! У него был белый яркий свет на голове, который ослеплял меня коричнево-желтым свечением, и у него были зеленые глаза. От него исходил запах смолы и из его ноздрей шел дым”.

Огнедышащий змей в Африке? Может быть фермер просто начитался сказок про драконов? Неудивительно, что к рассказам о таких змеях общество относится очень скептично. Но может быть фермер просто немного присочинил, в самом деле став очевидцем чего странного?

В 1988 году криптозоолог Рой Маккал отправился в Намибию, чтобы расследовать подобные сообщения, и, хотя ему не удалось увидеть ни одного из существ или собрать какие-либо доказательства, он уехал, убежденный, что существо было реальным, потому что услышал множество историй от очевидцев и эти люди не показались ему лгунами или фантазерами.

В 1996 году в криптозоологическом журнале “Центр фортеанской зоологии” за 1996 год была опубликована статья “Летающая змея Намибии: введение” за авторством некоего Р. Мюрхеда. Мюрхед не обвинял очевидцев в приукрашивании, но не отбрасывал и то, что за подобными рассказами может находиться какое-то реальное существо из плоти и крови, но пока неизвестное науке.

Позже исследовательница Сигрид Шмидт из Хильдесхайма написала весьма критичный ответ Мюрхеду:

“Подобно призракам или НЛО в Европе, этих змей видят люди, которые в них верят. А люди, которые в них не верят, их не видят. Один учитель однажды саркастически сказал мне: “Если ночью такие люди увидят свет от мотоцикла или автомобиля, где работает только одна фара, эти люди скажут: “О, опять змея!”

Также есть много людей, которые с удовольствием рассказывают истории о том, как они видели змею или о других людях, которые встречали змею. И обычно этим змеям приписывается довольно много разных черт, каждый рассказчик подчеркивает разные: их зловоние, которое само по себе убивает людей и привлекает стаи мух, их вопль, который звучит как крик овец или коз, свечение, зеркальный блеск, камень или белое пятно на лбу, их морду, похожую на мужское лицо, иногда даже с бородой, их рога или уши, и даже их любовь к женщинам.

В засушливой Намибии такая змея (которую обычно называют Большой Змеей), как говорят, живет в горах, но в реках, особенно в реке Оранье, она живет в воде, имеет дворец под водой и держит там своих человеческих жен, которых он крадет на берегу.

Эти змеи принадлежат к очень древнему слою верований в Африке, а также на других континентах. В южной Африке есть наскальные рисунки доисторических времен с изображением огромных змей, которые, вероятно, были связаны с дождем или церемониями дождя”.

Могут ли быть летающие змеи Намибии (и других стран) просто народными небылицами? Или за всем этим есть что-то еще? Не исключено, что часть этих историй и в самом деле выдумка, но Африка до сих пор мало исследована и кто знает, что может обитать в ее глубинке.