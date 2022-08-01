Загадочное одновременное исчезновение двух фанатов НЛО

В начале 1950-х годов в Расине, штат Висконсин, США, жили двое мужчин – Карл Ханрат и Уилбур Уилкинсон. Первый был вспыльчивым одиночкой-женоненавистником, второй наоборот – спокойный, рассудительный и живущий в счастливом браке с женой и двумя детьми.

Они были совершенно разными по характеру, но их объединило растущее в те годы в США увлечение НЛО-тематикой и на этой почве они сильно сдружились.

Ханрат работал в фирме, производящей кухонную технику и у него была хорошая зарплата, но работа ему не нравилась и увлечение НЛО занимало все большую часть его жизни. Он регулярно собирался все бросить и посвятить изучению феномена НЛО всю оставшуюся жизнь.

Уилкинсон тоже посвящал много времени чтению книг об НЛО и разговорам с другом об этом, но его вполне устраивало такое положение вещей и он не хотел менять свою жизнь больше, чем нужно.

В уфологии Уилкинсона интересовали сами инопланетяне, он хотел знать откуда они прилетают и чего хотят от людей, а Ханрат особенно увлекался технологической частью вопроса, тем как двигаются НЛО, какое топливо используют, как могут двигаться с такой большой скоростью, каким оружием обладают и тд.

В конце концов Ханрат решился кардинально изменить свою жизнь, он уволился с работы и решил поехать в Калифорнию, Лос-Анджелес, чтобы изучать материалы об НЛО в местном уфологическом центре. Перед отъездом он поговорил с Уилкинсоном и уговорил его поехать туда же. Уилкинсон колебался, но в итоге согласился, не в силах противостоять мощной лидерской энергетике Ханрата.

К счастью для Уилкинсона, его семья была в восторге от переезда на Западное побережье. За считанные дни они собрались и переехали в Лос-Анджелес.

Ожидалось, что теперь в жизни двух друзей будут яркие и светлые дни, когда они будут поглощать информацию об НЛО из большой калифорнийской базы данных. Но все пошло не так, как задумывалось.

После своего переезда Ханрат и Уилкинсон первым делом связались со всеми известными уфологами Лос-Анджелеса, в том числе с Джорджем Адамски и Джорджем Ван Тасселлом, на которых в то время ФБР уже открыло секретные файлы и за которыми было пристальное наблюдение.

Они также подружились с контактером Джорджем Хантом Уильямсоном из Аризоны, который, якобы, находился под пристальным вниманием самого директора ФБР Джона Эдгара Гувера. Так что неудивительно, что вскоре ФБР занесло в свои списки и Ханрата с Уилкинсоном.

Любопытно, что документы ФБР по этим двум парням были совершенно разными – на Уилкинсона было указано лишь небольшое досье, а вот папка Ханрата была заполнена множеством странных записей. В частности, как позже обнаружили исследователи, там была запись о том, что в январе 1952 года, незадолго до того, как Ханрат и Уилкинсон переехали в Калифорнию, у Ханрата состоялся близкий контакт с инопланетянином, который посетил мужчину в его спальне ночью.

Причем посетил его не стандартный большеглазый и низкорослый Серый, а гуманоид, очень похожий на человека. Описывалось, что он проник в дом Ханрата, когда тот спал и сделал мужчине укол какого-то вещества.

Описывалось, что Ханрат после этого проснулся и ощущал себя очень слабым и разбитым. И он не мог пошевелиться. Рядом с кроватью он увидел высокого человека в черном костюме, который заговорил с ним и сказал “Я Боско. Вы были выбраны, чтобы войти в наше братство галактик”.

У него был странный акцент, похожий на какой-то европейский язык. Ханрат сразу же это заметил.

Затем человек рассказал ему о том, что воинственные действия США скоро приведут к катастрофическому кризису с СССР и что ядерная война на пороге, а миру грозит атомное уничтожение. В конце человек сообщил Ханрату, что тот выбран, наряду со многими другими, чтобы помочь инопланетянам предотвратить Конец Света.

После этого пришелец Боско сообщил Ханрату некую информацию о технологиях, которые могут уничтожить как советские, так и американские самолеты. А затем разум Ханрата был мгновенно заполнен всевозможной технической информацией, призванной помочь Ханрату создать свое собственное оружие массового уничтожения!

Проделав все это с Ханратом, пришелец Боско оставил его и вышел из дома через открытое окно. После такого Ханрат и решился уехать в Калифорнию.

В Лос-Анджелесе Ханрат и Уилкинсон прожили примерно полтора года, а 10 ноября 1953 года оба бесследно исчезли и больше никто и никогда не видел их живыми или мертвыми.

Позже, контактер Джордж Хант Уильямсон, о котором упоминалось выше, рассказывал, что когда Ханрат и Уилкинсон гостили в его доме, незадолго до своего исчезновения, с ними произошло что-то странное – “словно в них начали загружать информацию”.

Уильямсон описал это как “совершенно жуткое” наблюдение и уверял, что когда оба мужчины пришли в себя, то они рассказали, что им было сообщено через несколько дней прибыть на небольшую взлетно-посадочную полосу недалеко от Гардены, округ Лос-Анджелес.

Там им надо было арендовать легкомоторный самолет, который доставил бы их в одно отдаленное место для встречи с инопланетянами. Какое место, Уильямсону не сказали.

В указанное утро Ханрат и Уилкинсон взяли напрокат машину и направились на взлетно-посадочную полосу. Почему они не взяли одну из своих машин, неизвестно. Самолет они арендовали заранее, в тот же день, когда получили сообщение. Ханрат был опытным пилотом, который летал несколько лет, поэтому он сам решил вести самолет.

Один из сотрудников аэропорта вспоминал позже, что Ханрат сказал ему, что они направились в определенный район в калифорнийской пустыне, чтобы встретиться с “друзьями”. И по словам того же сотрудника, в самолете было достаточно бензина примерно на три часа полета, а также, что оба мужчины планировали вернуться обратно в тот же день, ближе к вечеру.

Уилкинсон и Ханрат сели в самолет и поднялись в небо под присмотром того же сотрудника, а потом полетели и благополучно скрылись. Обратно они не вернулись.

Вечером персонал на взлетно-посадочной полосе запаниковал из-за опоздавшего самолета и пропавших клиентов, а затем были вызваны экстренные службы. В конце концов, пропавший самолет, даже маленький, это не пустяк, а двое пропавших мужчин еще хуже.

Местные пилоты предложили осмотреть местность сверху во всех направлениях, но они не обнаружили ничего подозрительного, никаких задымлений, возгораний или обломков. Ничего.

Вскоре инцидентом занялись ФБР и местная полиция, но их тщательные поиски тоже ничего не дали. Оба мужчины с самолетом словно исчезли бесследно с лица земли.

Через десять дней после их исчезновения это была одна из главных историй в местных газетах и журналисты начали раскапывать подробности о пропавших. У Ханрата родни не было, а вот у Уилкинсона осталась жена с детьми и они начали приезжать к ней и задавать вопросы.

Обеспокоенная местонахождением своего мужа, та рассказала обо всем что знала, все подробности об увлечении обоих НЛО, их встречах с лос-анджелесскими уфологами и тд.

Это добавило таинственности и интриги в статьи репортеров, но в итоге ее муж так и не был найден. Были ли оба похищены пришельцами, как подозревается, или они потерпели крушение в каком-то затерянном месте и потому их так никто и не нашел? Неизвестно.