 

Легкий и дешевый способ сделать пятки мягкими: результат такой же, как после салона

01.08.2022, 8:05, Разное
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Многие недооценивают домашний педикюр, считая его полумерой. Однако есть простой способ привести пятки в порядок без привлечения профессиональных процедур. Кожа ног требует внимания, но можно делать раз в неделю простую ванночку, чтобы вернуть пяточкам гладкость.

Ванночка для домашнего педикюра

Чтобы вернуть коже ног гладкость и эластичность, достаточно раз в неделю делать простую ванночку.

Налейте в таз горячую воду, настолько горячую, насколько вы сможете вытерпеть, и влейте туда 30 мл нашатырного спирта.

Подержите ноги в растворе буквально 5 минут, обсушите и удалите ороговевший слой пемзой.

Смажьте кожу метилурациловой мазью, чтобы регенерировать кожу.



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