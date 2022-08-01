Легкий и дешевый способ сделать пятки мягкими: результат такой же, как после салона
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Многие недооценивают домашний педикюр, считая его полумерой. Однако есть простой способ привести пятки в порядок без привлечения профессиональных процедур. Кожа ног требует внимания, но можно делать раз в неделю простую ванночку, чтобы вернуть пяточкам гладкость.
Ванночка для домашнего педикюра
Чтобы вернуть коже ног гладкость и эластичность, достаточно раз в неделю делать простую ванночку.
Налейте в таз горячую воду, настолько горячую, насколько вы сможете вытерпеть, и влейте туда 30 мл нашатырного спирта.
Подержите ноги в растворе буквально 5 минут, обсушите и удалите ороговевший слой пемзой.
Смажьте кожу метилурациловой мазью, чтобы регенерировать кожу.
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