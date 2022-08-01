Легкий и дешевый способ сделать пятки мягкими: результат такой же, как после салона

Многие недооценивают домашний педикюр, считая его полумерой. Однако есть простой способ привести пятки в порядок без привлечения профессиональных процедур. Кожа ног требует внимания, но можно делать раз в неделю простую ванночку, чтобы вернуть пяточкам гладкость.

Ванночка для домашнего педикюра

Чтобы вернуть коже ног гладкость и эластичность, достаточно раз в неделю делать простую ванночку.

Налейте в таз горячую воду, настолько горячую, насколько вы сможете вытерпеть, и влейте туда 30 мл нашатырного спирта.

Подержите ноги в растворе буквально 5 минут, обсушите и удалите ороговевший слой пемзой.

Смажьте кожу метилурациловой мазью, чтобы регенерировать кожу.